Китай застеріг Канаду від накладення санкцій через протести у Гонконгу

КНР готова вжити "вкрай рішучих контрзаходів”, якщо Канада розпочне процедуру накладення санкцій на китайських посадовців за порушення прав людини.

Про це у Монреалі заявив посол Китаю в Канаді Конг Пейву, коментуючи заяву двох канадських сенаторів про внесення наступного тижня законопроєкту із закликом про накладення санкцій на китайських посадовців за порушення прав людини, зокрема у Гонконгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми виступаємо рішуче проти подібних дій. Думаю, це серйозно зашкодило б нашим двостороннім відносинам. Ми вживатимемо дуже рішучих контрзаходів”, - сказав Пейву.

На переконання китайського дипломата, ухвалення подібної резолюції було б розцінене Пекіном як втручання у внутрішні справи. “Це не в інтересах канадської сторони, тож ми сподіваємося, що подібна небезпечна діяльність буде припинена”, - зазначив посол.

Варто зазначити, що в Канаді повноваження накладати міжнародні санкції має уряд, а не парламент. Однак одностайна підтримка резолюції законодавцями спонукатиме уряд ужити відповідних заходів.

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Відносини між Китаєм та Канадою суттєво погіршилися після того, як наприкінці минулого року в аеропорту Ванкувера на запит США було затримано фінансового директора й доньку засновника китайської корпорації Huawei Менг Ванжу. Згодом Китай арештував двох канадців - підприємця Майкла Спейвора та колишнього дипломата Майкла Ковріга, проти яких висунули обвинувачення у створенні загроз національній безпеці КНР.

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Канада вважає затримання своїх громадян політично мотивованими й вимагає негайного їх звільнення. Підтримку Оттаві вже висловило багато країн, серед яких Німеччина, ЄС, США, Велика Британія та інші.

Китай також наклав обмеження на імпорт канадського рапсу й свинини. Однак нещодавно обмеження з ввезення свинини були зняті.