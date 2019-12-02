У Гонконгу влаштували “тиждень протестів” після розгону акції 1 грудня

У Гонконгу сотні демонстрантів у понеділок вийшли на нові акції протесту після того, як на демонстрації 1 грудня поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати тисячі людей.

Про це повідомляє CNA.

“Гонконзькі демонстранти запланували провести нові протести цього тижня в обідню перерву”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові протести відбуватимуться впродовж наступних п'яти днів і триватимуть до двох годин.

Раніше у неділю у Гонконзі відбулися чергові демонстрації продемократичних протестувальників, які припинила поліція, застосувавши сльозогінний газ.

Як повідомлялося, масові акції протесту у Гонконзі тривають з червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак багато прибічників опозиції заявили про намір продовжувати боротьбу за свободу від комуністичної диктатури Китаю.

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Протести періодично супроводжуються блокуванням вулиць та сутичками. 18 листопада поліція Гонконгу штурмувала місцевий університет після майже двох днів протистояння з протестувальниками, проти яких застосовувала сльозогінний газ та водяні гармати. До цього сутички між активістами та силами поліції не вщухали тиждень.