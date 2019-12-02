У Гонконгу влаштували “тиждень протестів” після розгону акції 1 грудня
Про це повідомляє CNA.
“Гонконзькі демонстранти запланували провести нові протести цього тижня в обідню перерву”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нові протести відбуватимуться впродовж наступних п'яти днів і триватимуть до двох годин.
Раніше у неділю у Гонконзі відбулися чергові демонстрації продемократичних протестувальників, які припинила поліція, застосувавши сльозогінний газ.
Як повідомлялося, масові акції протесту у Гонконзі тривають з червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак багато прибічників опозиції заявили про намір продовжувати боротьбу за свободу від комуністичної диктатури Китаю.
Протести періодично супроводжуються блокуванням вулиць та сутичками. 18 листопада поліція Гонконгу штурмувала місцевий університет після майже двох днів протистояння з протестувальниками, проти яких застосовувала сльозогінний газ та водяні гармати. До цього сутички між активістами та силами поліції не вщухали тиждень.