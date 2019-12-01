Поліція Гонконгу знову розігнала демонстрантів сльозогінним газом

У Гонконзі відбулися чергові демонстрації продемократичних протестувальників, які припинила поліція, застосувавши сльозогінний газ.

Про це повідомляє AP.

"Тисячі людей вийшли на вулиці Гонконгу у неділю на тлі нової хвилі продемократичних протестів, поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп після того, як деякі демонстранти почали кидати цеглу та пляшки із запалювальною сумішшю", - йдеться у повідомленні.

На найбільшому з трьох окремих мітингів демонстранти скандували гасла: «П’ять вимог, ні одною менше» та «Звільніть поліцію».

Протести у Гонконзі були відносно мирними впродовж двох тижнів перебігу виборів, що відбулися 24 листопада, але сьогоднішні зіткнення показують, що у регіоні може тривати насильство, якщо голова місцевої адміністрації Керрі Лам не виконає вимоги протестувальників.

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Як повідомлялося, масові акції протесту у Гонконзі тривають з червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак багато прибічників опозиції заявили про намір продовжувати боротьбу за свободу від комуністичної диктатури Китаю.

Протести періодично супроводжуються блокуванням вулиць та сутичками. 18 листопада поліція Гонконгу штурмувала місцевий університет після майже двох днів протистояння з протестувальниками, проти яких застосовувала сльозогінний газ та водяні гармати. До цього сутички між активістами та силами поліції не вщухали тиждень.

Фото: EFE/EPA