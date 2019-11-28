Трамп підписав закони на підтримку протестувальників у Гонконгу

Президент США підписав два закони, ухвалені майже одностайним голосуванням у Конгресі, які підтримують демократичні протести в Гонконгу та чинять додатковий тиск на офіційний Пекін.

Про це йдеться в офіційній заяві глави Білого дому, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Я підписав ці закони з поваги до президента Китаю Сі й до народу Гонконгу. Їх було ухвалено з надією, що лідери й офіційні представники Китаю та Гонконгу зможуть мирно врегулювати свої розбіжності з метою досягнення довгострокового миру та процвітання для всіх", - наголосив Трамп.

Перший закон, проєкт якого був майже одностайно затверджений в обох палатах Конгресу США минулого тижня, обмежує торговельні привілеї для КНР. Аби вони продовжувалися, Держдепартамент щороку має підтверджувати достатню автономію Гонконгу від материкового Китаю.

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Другий документ, зокрема, забороняє продаж до Гонконгу засобів, які використовуються силовиками для розгону масових акцій протестів.

Як повідомляв Укрінформ, у Гонконгу з червня проходять масові акції протесту. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак протестів це не зупинило.

18 листопада поліція Гонконгу штурмувала місцевий університет, застосувавши сльозогінний газ та водяні гармати.

Фото: The White House