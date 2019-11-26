Опозиція вщент розгромила пропекінських кандидатів на виборах у Гонконзі
Про це інформує BBC.
"Пропекінський блок за підсумками попередніх виборів у 2015 році контролював приблизно 75% місць в місцевих радах та мав більшість у всіх 18 радах... Тепер опозиція контролюватиме 17 з 18 рад Гонконгу. Ще 45 місць дісталися незалежним кандидатам, більшість з яких засуджують дії комуністичного уряду Китаю", - йдеться у повідомленні.
У голосуванні взяли участь 2,9 мільйона людей, явка склала 71%. У 2015 році явка була значно нижчою — 47%.
Як повідомляв Укрінформ, масові акції протесту у Гонконзі тривають з червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак багато прибічників опозиції заявили про намір продовжувати боротьбу за свободу від комуністичної диктатури Китаю.
Протести періодично супроводжуються блокуванням вулиць та сутичками. 18 листопада поліція Гонконгу штурмувала місцевий університет після майже двох днів протистояння з протестувальниками, проти яких застосовувала сльозогінний газ та водяні гармати. До цього сутички між активістами та силами поліції не вщухали тиждень.