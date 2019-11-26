Опозиція вщент розгромила пропекінських кандидатів на виборах у Гонконзі

Як випливає з попередніх результатів, прихильники демократичних сил отримали щонайменше 347 з 452 місць у радах, пропекінські кандидати - 60.

Про це інформує BBC.

"Пропекінський блок за підсумками попередніх виборів у 2015 році контролював приблизно 75% місць в місцевих радах та мав більшість у всіх 18 радах... Тепер опозиція контролюватиме 17 з 18 рад Гонконгу. Ще 45 місць дісталися незалежним кандидатам, більшість з яких засуджують дії комуністичного уряду Китаю", - йдеться у повідомленні.

У голосуванні взяли участь 2,9 мільйона людей, явка склала 71%. У 2015 році явка була значно нижчою — 47%.

Як повідомляв Укрінформ, масові акції протесту у Гонконзі тривають з червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак багато прибічників опозиції заявили про намір продовжувати боротьбу за свободу від комуністичної диктатури Китаю.

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Протести періодично супроводжуються блокуванням вулиць та сутичками. 18 листопада поліція Гонконгу штурмувала місцевий університет після майже двох днів протистояння з протестувальниками, проти яких застосовувала сльозогінний газ та водяні гармати. До цього сутички між активістами та силами поліції не вщухали тиждень.