Конгрес схвалив законопроєкт на підтримку демонстрантів у Гонконгу

Палата представників услід за Сенатом США підтримала законопроєкт про підтримку демократії і захисту прав людини в Гонконгу.

Про це повідомляє CNBC.

"Палата представників ухвалила законопроєкт щодо захисту прав людини в Гонконгу, і таким чином поставила президента Дональда Трампа у скрутне становище, адже він не хоче зірвати торговельні перемовини з Китаєм", - йдеться у повідомленні.

Рішення було ухвалено 417 голосами за проти одного.

Як повідомляє телеканал, Палата представників також ухвалила другий законопроєкт, який забороняє експорт деякого виду зброї поліції Гонконгу.

Тепер законопроєкти направлені на підпис главі Білого дому Трампу.

Зазначається, що ухвалення вищезгаданих документів дуже невчасне для Трампа, адже він сподівається отримати перемогу у торговельній війні з Пекіном та зробити з неї одну з основних тем під час передвиборчої кампанії.

Раніше Сенат США одностайно схвалив законопроєкт про підтримку демократії і захисту прав людини в Гонконгу, що розгнівало уряд Китаю.

Як повідомляв Укрінформ, у Гонконгу тривають протистояння студентів і правоохоронців. Маніфестанти застосовують "коктейлі Молотова", каміння та підручні засоби.

18 листопада поліція Гонконгу розпочала штурм місцевого університету після майже двох днів протистояння з протестувальниками, проти яких застосовується сльозогінний газ та водяні гармати. До цього сутички між радикально налаштованими активістами і силами поліції не вщухали тиждень.

Протестувальники виступають проти намірів влади Китаю придушити громадянські свободи міста.