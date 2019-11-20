Сенат США прийняв законопроєкт на підтримку демонстрантів у Гонконгу - Китай протестує

Сенат США одностайно схвалив законопроєкт про підтримку демократії і захисту прав людини в Гонконгу, що розгнівало уряд Китаю.

Про це повідомляє The Guardian.

“Сенат США ухвалив законопроєкт, спрямований на захист прав людини в Гонконгу на тлі боротьби з демократичним рухом”, - йдеться у публікації.

Як зазначається, законопроєкт "Про права людини і демократію в Гонконгу" далі буде спрямований до Палати представників, яка раніше вже прийняла аналогічний законопроєкт.

Якщо обидві палати Конгресу узгодять текст законопроєкту, він надійде на підпис президенту США Дональду Трампу.

Крім цього, Сенат одностайно ухвалив другий законопроєкт, що забороняє поставки спорядження для поліції Гонконгу - сльозогінного та перцевого газу, гумових куль і електрошокерів.

Законопроєкт передбачає, щоб держсекретар США має щонайменше раз на рік перевіряти наявність у Гонконгу достатньої автономії. Лише в цьому випадку США продовжать надавати Гонконгу торгові преференції, які зараз має ця територія в статусі одного зі світових фінансових центрів. Документом передбачаені санкції щодо чиновників, які порушують громадянські права жителів Гонконгу.

У Білому домі законопроєкт поки що не коментували.

Натомість, схвалення законопроєкту розкритикував Китай. Речник МЗС КНР Ген Шуан заявив, що США "серйозно порушили міжнародне право та основні норми, які регулюють міжнародні відносини", Китай засуджує і рішуче виступає проти законопроєкту.

Як повідомляв Укрінформ, у Гонконгу тривають протистояння студентів і правоохоронців. Маніфестанти застосовують "коктейлі Молотова", каміння та підручні засоби.

У понеділок поліція Гонконгу розпочала штурм місцевого університету після майже двох днів протистояння з антиурядовими протестувальниками, проти яких застосовується сльозогінний газ та водяні гармати. До цього сутички між радикально налаштованими активістами і силами поліції не вщухали протягом неділі.

Протестувальники виступають проти, як вони вважають, намірів влади Китаю придушити громадянські свободи міста.