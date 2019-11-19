Протести в Гонконзі: США нагадали Пекіну про Китайсько-Британську декларацію

Сполучені Штати засудили дії китайської влади, яка силою подавляє масові протести в Гонконзі, та нагадали Пекіну про зобов'язання виконувати Об'єднану Китайсько-Британську декларацію від 1984 року.

З відповідною заявою виступив у понеділок державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"США серйозно стурбовані посиленням політичних заворушень та насильства в Гонконзі, в тому числі, протистояння між протестувальниками й поліцією в Політехнічному університеті Гонконгу, а також в інших кампусах", - заявив глава Держдепартаменту США.

Він підкреслив, що Вашингтон "неодноразово закликав до стриманості всі сторони" та наголосив, що насильство з будь-якого боку є неприпустимим.

Він наголосив, що владнання заворушень і насильства не може бути досягнуто лише силами правоохоронних органів.

"Уряд (Гонконгу – ред.) повинен вжити чітких заходів для розв'язання проблем громадськості", - заявив глава зовнішньополітичного відомства США, звернувшись особисто до глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам.

Водночас, Помпео нагадав, що Компартія Китаю "повинна виконувати свої обіцянки перед гонконзьким населенням, яке хоче лише тих прав і свобод, що були обіцяні Китайсько-британською спільною декларацією, договором, затвердженим ООН".

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Як повідомляв Укрінформ, у Гонконзі тривають протистояння студенів і правоохоронців. Маніфестанти використовують "коктейлі Молотова", каміння та підручні засоби.

У понеділок поліція розпочала штурм місцевого університету після майже двох днів протестів. Крім того, повідомляється про блокування поліціянтами лікарів, які надають допомогу протестувальникам, а також про введення військ на місце сутичок.

Маніфестанти виступають проти намірів влади Китаю придушити громадянські свободи міста.