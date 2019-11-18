Суд у Гонконзі скасував заборону на носіння масок протестувальниками

Високий суд Гонконгу в понеділок скасував розпорядження міської адміністрації про заборону носіння масок учасниками масових протестів.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Суд визнав введення заборони на носіння масок "не відповідним Основному закону", йдеться в рішенні Високого суду.

Це рішення було прийнято в жовтні, щоб полегшити правоохоронним органам роботу щодо ідентифікації учасників заворушень.

У Гонконзі з червня тривають масові протести. Причиною послужив намір влади міста внести зміни в закон про екстрадицію, які дозволили б висилати в країни підозрюваних у скоєнні злочинів до материкового Китаю.