Протести в Гонконгу: поліція погрожує застосувати вогнепальну зброю

Поліція Гонконгу не виключає застосування вогнепальної зброї проти учасників масових протестів, якщо вони не припинять насильницьких дій.

Про це інформує Deutsche Welle.

"Поліція Гонконгу погрожує протестувальникам вогнепальною зброєю, якщо "заворушники" не припинять використовувати смертоносну зброю та застосовувати насильство. Таку заяву поліція автономного району Китаю зробила у понеділок, 18 листопада (за місцевим часом), після нових сутичок біля Політехнічного університету", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 17 листопада під час сутичок між демонстрантами, які забарикадувалися на території університетського містечка, та поліцією, одного з правоохоронців було поранено стрілою з лука.

Поліцейського, який дістав порання в ногу, госпіталізували.

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Масові акції протесту в Гонконгу тривають з червня. У вересні голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, який передбачав видачу правопорушників материковому Китаю. Однак значна частина прибічників опозиції заявила про намір продовжувати акції.