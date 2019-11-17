У Гонконзі протестувальники поранили стрілою копа

У Гонконзі тривають сутички між демонстрантами, які забарикадувались на території університетського містечка, та поліцією.

Про це повідомляє AFP.

"Поліцейський отримав поранення в ногу стрілою під час зіткнень з протестувальниками біля одного з університетів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, постраждалого доправили до лікарні.

Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ проти протестувальників.

Атмосфера у місті залишається напруженою, у соцмережах ширяться заклики до продовження акцій протесту. У місцевому управлінні освіти заявили, що навчальні заклади будуть закриті на початку наступного тижня "з міркувань безпеки".

Як повідомлялося, масові акції протесту в Гонконгу тривають з червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак багато прихильників опозиції заявили про намір продовжувати протести, які періодично супроводжуються блокуванням вулиць та сутичками.

1 жовтня в ході сутичок із демонстрантами поліцейські застрелили протестувальника. Під час останнього спалаху протестів у місті було затримано понад 200 осіб, поранення дістали щонайменше 54 демонстранти.

Фото: Stanley Shin, South China Morning Post