Протести в Гонконгу: в університетах скасували заняття до кінця семестру

Адміністрація кількох університетів Гонконгу вирішила скасувати заняття до кінця поточного семестру на тлі зіткнень між протестувальниками та поліцією, що становить загрозу для безпечного навчального процесу.

Про це повідомляє DPA.

"В четвер університети в Гонконзі скасували заняття до кінця поточного семестру на тлі безпрецедентного спалаху насильства на території кількох ВНЗ", - йдеться у повідомленні.

Цей крок відбувся за два дні після сутичок між антиурядовими протестувальниками та поліцією в Китайському університеті Гонконгу, в результаті яких поліція застосувала сльозогінний газ, а протестувальники розкидали "коктейлі Молотова". На тлі побоювань щодо подальших сутичок, студентам та співробітникам було наказано триматися подалі від університетського містечка.

На території Політехнічного університету Гонконгу протестувальники встановили барикади та перекрили тунель Ганг Гом - головне транспортне сполучення між півостровом Коулун та островом Гонконг. Басейн навчального закладу перетворили на майданчик для тестування "коктейлів Молотова".

Внаслідок цього Університет Гонконгу, Китайський університет та Гонконгський баптистський університет скасували заняття, що залишилися у поточному семестрі, посилаючись на проблеми з безпекою людей.

Уряди Швеції, Данії та Норвегії оприлюднили заяви з проханням до студентів залишити Гонконг після того, як уряд Тайваню видав подібну заяву.

Фото: Stanley Shin, South China Morning Post