Сутички у Гонконзі: студенти стріляють по поліції з луків

У Гонконзі поновились сутички студентів із поліцією.

Про це інформує BBC.

"Студенти кидають у поліцейських пляшки, стріляють з лука ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що Департамент освіти Гонконгу скасував у четвер уроки в усіх школах через безпекові причини.

Читайте також: Поліція Гонконгу застосувала бойову зброю проти демонстрантів

Як повідомлялося, масові акції протесту в Гонконзі тривають з червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак багато прихильників опозиції заявили про намір продовжувати акції.

Протести періодично супроводжуються блокуванням вулиць та актами вандалізму. 1 жовтня поліція Гонконгу під час жорстких зіткнень з демонстрантами застрелила протестувальника. Під час останнього спалаху протестів у місті було затримано понад 200 осіб, поранення отримали щонайменше 54 демонстранти.

Фото: Stanley Shin, South China Morning Post