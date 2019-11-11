Поліція Гонконгу застосувала бойову зброю проти демонстрантів

Поліція Гонконгу в понеділок використала проти демонстрантів бойову зброю, у результаті чого один протестувальник знаходиться у критичному стані.

Про це повідомляє Hong Kong Free Press.

"Близько 7:15 ранку поліцейський намагався наздогнати кількох чоловіків у масках, перш ніж він витягнув службовий пістолет і націлив його на них, про що свідчить пряма трансляція Cupid Producer. Потім він схопив протестувальника в білому і вистрілив в іншого демонстранта в чорному з близької відстані", - йдеться у повідомленні.

Після цього з'явився ще один одягнений у чорне протестувальник, який спробував вихопити пістолет у офіцера. Поліцейський вистрілив ще два рази.

Пізніше стало відомо, що поранення отримали двоє осіб, з яких одна людина у критичному стані. 21-річний протестувальник отримав важке вогнепальне поранення в нирки та печінку, його госпіталізували та екстрено прооперували.

Уряд Гонконгу підтвердив, що офіцер вистрілив у принаймні одного чоловіка, але спростував звинувачення, що старші поліцейські наказали офіцерам "безрозсудно" використовувати вогнепальну зброю під час операцій у понеділок.

За словами свідків, через деякий час в тому ж районі, де був поранений протестувальник, поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів.

Як повідомлялося, масові акції протесту в Гонконзі тривають з червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак, попри це, багато прихильників опозиції заявили про намір продовжувати акції. Протести періодично супроводжуються заворушеннями, блокуванням вулиць та актами вандалізму. 1 жовтня поліція Гонконгу під час жорстких зіткнень з демонстрантами застрелила протестувальника.

Під час останнього спалаху протестів в місті було затримано понад 200 осіб, поранення отримали щонайменше 54 демонстранти.

Фото: EFE