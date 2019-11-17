Поліція Гонконгу взяла в облогу Політехнічний університет

Увечері 17 листопада поліція Гонконгу почала витискати протестувальників з території Політехнічного університету.

Про це повідомляє South China Morning Post.

"У неділю ввечері поліція почала облогу Політехнічного університету Гонконгу, закликавши протестувальників розійтися - інакше проти них буде застосовано силу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, попри вимоги правоохоронців, на території університетського містечка залишаються сотні учасників акцій непокори. Поліція перекрила прилеглі до кампуса вулиці та блокує всі входи до нього.

Як повідомлялося, масові акції протесту в Гонконгу тривають з червня. У вересні голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, який передбачав видачу правопорушників материковому Китаю. Однак значна частина прибічників опозиції заявила про намір продовжувати акції.

1 жовтня в одній із запеклих сутичок поліцейські застрелили протестувальника.