На вулиці Гонконгу вийшли військові, аби провести прибирання

Солдати Народно-визвольної армії Китаю взяли участь у прибиранні вулиць у Гонконгу після масових акцій протесту.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"У Гонконгу солдати китайської Народно-визвольної армії (НВА) допомагали у прибиранні вулиць після антиурядових протестів. У суботу, 16 листопада, десятки одягнених у футболки та шорти китайських військовослужбовців прибирали барикади та каміння на території біля Гонконзького баптистського університету. Разом з ними у прибиранні взяли участь сотні місцевих жителів", - ідеться в повідомленні.

PLA soldiers are working at lightning speed to clear away bricks from the streets of Kowloon Tong. #HongKonghttps://t.co/qv37D9UeQQ pic.twitter.com/Ib8Kh8ROzq — RTHK English News (@rthk_enews) 16 листопада 2019 р.

Як зазначається, чимало мешканців Гонконгу сприйняли цю акцію як приховану демонстрацію сили Пекіном, побоюючись, що центральна влада КНР може залучити військових до придушення протестів.

Речник місцевого уряду повідомив, що влада Гонконгу не просила солдатів НВА про допомогу - ініціатива щодо прибирання походила від військових. За законом місцева адміністрація може звернутися по військову допомогу до Пекіна, якщо сама не впорається з акціями опозиції. Однак поки що таких звернень не надходило.

У Гонконгу розташовуються близько десяти тисяч солдатів НВА, уточнює DW. Експерти вважають малоймовірним використання Пекіном армії для придушення протестів, оскільки це викличе негативну реакцію у світі.

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Як повідомлялося, Сі Цзіньпін на саміті країн БРІКС закликав припинити насильство у Гонконгу. Лідер КНР також наголосив, що його країна налаштована захищати національний суверенітет і безпеку та протидіятиме будь-якому іноземному втручанню у справи цього регіону Китаю.

Фото: RTHK