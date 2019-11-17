На вулиці Гонконгу вийшли військові, аби провести прибирання

На вулиці Гонконгу вийшли військові, аби провести прибирання

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Укрінформ
Солдати Народно-визвольної армії Китаю взяли участь у прибиранні вулиць у Гонконгу після масових акцій протесту.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"У Гонконгу солдати китайської Народно-визвольної армії (НВА) допомагали у прибиранні вулиць після антиурядових протестів. У суботу, 16 листопада, десятки одягнених у футболки та шорти китайських військовослужбовців прибирали барикади та каміння на території біля Гонконзького баптистського університету. Разом з ними у прибиранні взяли участь сотні місцевих жителів", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, чимало мешканців Гонконгу сприйняли цю акцію як приховану демонстрацію сили Пекіном, побоюючись, що центральна влада КНР може залучити військових до придушення протестів.

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Речник місцевого уряду повідомив, що влада Гонконгу не просила солдатів НВА про допомогу - ініціатива щодо прибирання походила від військових. За законом місцева адміністрація може звернутися по військову допомогу до Пекіна, якщо сама не впорається з акціями опозиції. Однак поки що таких звернень не надходило.

У Гонконгу розташовуються близько десяти тисяч солдатів НВА, уточнює DW. Експерти вважають малоймовірним використання Пекіном армії для придушення протестів, оскільки це викличе негативну реакцію у світі. 

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Як повідомлялося, Сі Цзіньпін на саміті країн БРІКС закликав припинити насильство у Гонконгу. Лідер КНР також наголосив, що його країна налаштована захищати національний суверенітет і безпеку та протидіятиме будь-якому іноземному втручанню у справи цього регіону Китаю.

Фото: RTHK

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