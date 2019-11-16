Сі Цзіньпін закликав припинити насильство у Гонконгу

Лідер КНР на саміті країн БРІКС закликав припинити насильство у Гонконгу та висловив рішучість протистояти іноземному втручанню у внутрішні справи цього регіону Китаю.

Про це інформує Prensa Latina.

"У своєму виступі на саміті БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка) лідер КНР закликав подвоїти зусилля для відновлення спокою в Спеціальному адміністративному регіоні Гонконг та визначив це питання як "нагальне завдання".

Зазначається, що Сі Цзіньпін висловив рішучу підтримку заходам, ужитим очільницею адміністрації Гонконгу Керрі Лам, місцевою поліцією й судовими органами для подолання кризи та покарання порушників громадського порядку.

Китайський лідер також наголосив, що його країна налаштована захищати національний суверенітет і безпеку та протидіятиме будь-якому іноземному втручанню у справи Гонконгу.

Як повідомлялося, масові акції протесту в Гонконгу тривають з червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак багато прибічників опозиції заявили про намір продовжувати протести, які періодично супроводжуються блокуванням вулиць та актами вандалізму.

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1 жовтня в перебігу запеклих сутичок із демонстрантами поліцейські застрелили протестувальника. Під час останнього спалаху протестів у місті було затримано понад 200 осіб, поранення дістали щонайменше 54 демонстранти.