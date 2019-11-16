Сі Цзіньпін закликав припинити насильство у Гонконгу
Про це інформує Prensa Latina.
"У своєму виступі на саміті БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка) лідер КНР закликав подвоїти зусилля для відновлення спокою в Спеціальному адміністративному регіоні Гонконг та визначив це питання як "нагальне завдання".
Зазначається, що Сі Цзіньпін висловив рішучу підтримку заходам, ужитим очільницею адміністрації Гонконгу Керрі Лам, місцевою поліцією й судовими органами для подолання кризи та покарання порушників громадського порядку.
Китайський лідер також наголосив, що його країна налаштована захищати національний суверенітет і безпеку та протидіятиме будь-якому іноземному втручанню у справи Гонконгу.
Як повідомлялося, масові акції протесту в Гонконгу тривають з червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак багато прибічників опозиції заявили про намір продовжувати протести, які періодично супроводжуються блокуванням вулиць та актами вандалізму.
1 жовтня в перебігу запеклих сутичок із демонстрантами поліцейські застрелили протестувальника. Під час останнього спалаху протестів у місті було затримано понад 200 осіб, поранення дістали щонайменше 54 демонстранти.