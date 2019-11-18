Поліція у Гонконгу штурмує університет, де забарикадувались протестувальники

У Гонконгу поліція 18 листопада розпочала штурм місцевого університету після майже двох днів протистояння з антиурядовими протестувальниками.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"У Гонконгському політехнічному університеті поліція закрила доступ до кампусу, коли використовувала сльозогінний газ та водяні гармати проти протестувальників", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, коли поліція просувалася в кампусі, протестувальники кидали в поліцейських "коктейлі Молотова".

Сутички між радикально налаштованими активістами і силами поліції не вщухали протягом всього недільного дня.

За даними South China Morning Post, під час зіткнення з протестувальниками на території кампусу поліція вже затримала десятки активістів. Поліція заявила, що найнебезпечніші предмети, вилучені в активістів упродовж останніх днів, були викрадені ними з лабораторій Політехнічного університету.

Під час сутичок у кампусі університету як поліція, так і учасники протестів неодноразово застосовували силу, повідомляють місцеві ЗМІ. При цьому радикальні активісти кидали в поліцейських цеглини і "коктейлі Молотова", іноді використовуючи для цього саморобні катапульти на даху будівлі університету. Один з поліцейських напередодні був поранений у ногу стрілою з лука. Поліція у відповідь використовувала перцевий газ і задіяла водомети.

Протестувальники виступають проти, як вони вважають, намірів влади Китаю придушити громадянські свободи міста. Китайські війська вперше з 1997 року увійшли 16 листопада на автономну територію, щоб долучитися до силових дій в університеті.