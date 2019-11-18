Протести в Гонконгу: біля Політехнічного університету підпалили міст
Про це інформує Deutsche Welle.
«На тлі сутичок, які не вщухають між демонстрантами і поліцією в Гонконгу, в ніч проти понеділка, 18 листопада, активісти, котрі перебувають на території кампуса Гонконзького політехнічного університету, підпалили пішохідний міст біля входу в університет», - йдеться в повідомленні.
Указується, що це сталося, коли поліція спробувала проникнути в будинок, де перебували сотні людей.
За даними місцевих ЗМІ, в ході сутичок із протестувальниками на території кампусу Політехнічного університету поліція вже затримала десятки активістів.
Правоохоронці також заявили, що «найнебезпечніші» предмети, вилучені у радикальних активістів за останні дні, були вкрадені з лабораторій Політехнічного університету.
Як повідомлялося, 17 листопада під час сутичок між демонстрантами, які забарикадувалися на території університетського містечка, і поліцією один з правоохоронців був поранений стрілою з лука.
У відповідь поліція заявила, що не виключає застосування вогнепальної зброї проти учасників масових протестів, якщо вони не припинять насильницьких дій.
Фото: Sam Tsang/scmp.com