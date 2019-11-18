Протести в Гонконгу: біля Політехнічного університету підпалили міст

У ході масових заворушень у Гонконгу загорівся пішохідний міст, що веде до Політехнічного університету, який перетворився на епіцентр акцій протесту.

Про це інформує Deutsche Welle.

«На тлі сутичок, які не вщухають між демонстрантами і поліцією в Гонконгу, в ніч проти понеділка, 18 листопада, активісти, котрі перебувають на території кампуса Гонконзького політехнічного університету, підпалили пішохідний міст біля входу в університет», - йдеться в повідомленні.

Указується, що це сталося, коли поліція спробувала проникнути в будинок, де перебували сотні людей.

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За даними місцевих ЗМІ, в ході сутичок із протестувальниками на території кампусу Політехнічного університету поліція вже затримала десятки активістів.

Правоохоронці також заявили, що «найнебезпечніші» предмети, вилучені у радикальних активістів за останні дні, були вкрадені з лабораторій Політехнічного університету.

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Як повідомлялося, 17 листопада під час сутичок між демонстрантами, які забарикадувалися на території університетського містечка, і поліцією один з правоохоронців був поранений стрілою з лука.

У відповідь поліція заявила, що не виключає застосування вогнепальної зброї проти учасників масових протестів, якщо вони не припинять насильницьких дій.

Фото: Sam Tsang/scmp.com