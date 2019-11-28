Китай відреагував на підписання Трампом закону про права людини в Гонконзі

Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки виступило з нотою протесту після того, як президент США Дональд Трамп підписав закон про права людини в Гонконзі.

Про це йдеться у заяві МЗС Китаю.

«Підписання американською стороною так званого закону про демократію і права людини в Гонконзі є серйозним втручанням в справи Гонконгу і внутрішні справи Китаю, серйозним порушенням міжнародного права і основних норм міжнародних відносин, а також нічим не прикриту гегемонією. Уряд і народ Китаю висловлюють рішучий протест», - йдеться в заяві.

МЗС КНР підкреслило, що «рішучість китайського уряду протистояти будь-якому втручанню зовнішніх сил в справи Гонконгу і прихильність принципу «одна країна — дві системи» є непохитними».

Насамкінець Пекін закликав Вашингтон «не пручатися» і попередив, що інакше китайська сторона обов’язково вдасться до контрзаходів.

Як повідомляв Укрінформ, глава Білого дому Дональд Трамп підписав прийняті майже одностайним голосуванням у Конгресі США закони S.1838 та S.2710, які підтримують демократичні протести в Гонконзі та створюють додатковий тиск на офіційну владу в Пекіні.

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Перший закон, проєкт якого був майже одностайно затверджений в обох палатах Конгресу США минулого тижня, обмежує торговельні привілеї з американського боку для Китаю. Для того, щоби вони продовжувалися, Державний департамент щороку має підтверджувати достатню автономію Гонконгу від материкової КНР.

Другий документ, зокрема, забороняє продаж до Гонконгу засобів, які використовуються силовиками для розгону масових акцій протестів.

У Гонконгу з червня проходять масові акції протесту. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак багато прибічників опозиції заявили про намір продовжувати боротьбу за свободу від комуністичної диктатури КНР.

Протести періодично супроводжуються блокуванням вулиць та сутичками. 18 листопада поліція Гонконгу штурмувала місцевий університет після майже двох днів протистояння з протестувальниками, проти яких застосовувала сльозогінний газ та водяні гармати.