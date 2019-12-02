Китай запровадив санкції проти США через підтримку протестів у Гонконгу

Китай призупинив видачу дозволів на візити військових суден та літаків США до Гонконгу та запровадив санкції проти американських неурядових організацій (НУО) – через тиждень після того, як президент США Дональд Трамп підписав закон, що стосується цього міста.

Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на речницю МЗС КНР Хуа Чуньін.

Речниця заявила, що “Пекін призупинить розгляд запитів, зроблених військовими літаками і суднами США, після того, як Трамп підписав Гонконгський закон про права людини і демократію, який дозволяє Вашингтону ввести санкції проти посадових осіб, порушених правами людини в Гонконгу”.

За її словами, Китай ввів санкції проти НУО, зокрема Human Rights Watch, за підтримку "насильницьких дій" у Гонконгу.

Китай звинувачує країни G7 у "втручанні" у справи Гонконгу. Серед інших НУО, які потрапили під санкції - National Endowment for Democracy (Національний фонд демократії), National Democratic Institute for International Affairs (Національний демократичний інститут з міжнародних питань), International Republican Institute (Міжнародний республіканський інститут) і Freedom House.

"Є багато доказів, які підтверджують, що ці НУО підтримували антикитайські сили, щоб створити хаос у Гонконгу, і спонукали їх до участі у екстремальних насильницьких злочинних діях та сепаратистській діяльності щодо "незалежності Гонконгу", - сказала речниця МЗС Китаю.

"Вони несуть велику відповідальність за хаос у Гонконгу і заслуговують на те, щоб до них застосували санкції, і вони заплатили ціну", - додала вона.

Як повідомляв Укрінформ, глава Білого дому Дональд Трамп підписав прийняті майже одностайним голосуванням у Конгресі США закони S.1838 та S.2710, які підтримують демократичні протести в Гонконгу та створюють додатковий тиск на офіційну владу в Пекіні.

Перший закон, проєкт якого був майже одностайно затверджений в обох палатах Конгресу США минулого тижня, обмежує торговельні привілеї з американського боку для Китаю. Для того, щоби вони продовжувалися, Державний департамент щороку має підтверджувати достатню автономію Гонконгу від материкової КНР.

Другий документ, зокрема, забороняє продаж до Гонконгу засобів, які використовуються силовиками для розгону масових акцій протестів.

У Гонконгу з червня проходять масові акції протесту. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак багато прибічників опозиції заявили про намір продовжувати боротьбу за свободу від комуністичної диктатури КНР.

Протести періодично супроводжуються блокуванням вулиць та сутичками. 18 листопада поліція Гонконгу штурмувала місцевий університет після майже двох днів протистояння з протестувальниками, проти яких застосовувала сльозогінний газ та водяні гармати.

Фото: EFE