США посилили санкції проти Венесуели за нелегальний експорт нафти

США посилили санкції проти Венесуели за нелегальний експорт нафти

Заява
Укрінформ
Сполучені Штати запровадили санкції проти шести суден державної компанії Венесуели PDVSA, які використовувалися режимом Мадуро для нелегальних постачань нафти на Кубу.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Майкла Помпео, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Поки венесуельці продовжують виходити на вулиці з вимогами задоволення базових потреб та повернення свободи й процвітання, Мадуро відправляє життєво необхідні природні ресурси на Кубу в обмін на послуги кубинських спецслужб та розвідки, які підтримують його вплив у Венесуелі",- заявив Помпео.

Він зазначив, що запроваджені обмеження проти шести танкерів "блокують зусилля кубинського режиму та режиму Мадуро щодо ухилення від санкцій, які мають на меті запобігти розкраданню природних ресурсів Венесуели з корупційною метою".

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні держсекретар Помпео звинуватив російську державну компанію "Роснефть" у причетності до оборудок, які допомагають режиму Мадуро отримувати надприбутки з економіки Венесуели.

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