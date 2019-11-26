США запровадили нові санкції проти Куби через підтримку Мадуро

Офіційний Вашингтон запровадив санкції проти кубинської Corporacion Panamericana S.A. через її причетність до нафтових оборудок на користь режиму Ніколаса Мадуро в Венесуелі.

Про це заявив у вівторок заступник міністра фінансів США Джастін Музиніч, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Куба відігравала пряму роль у тому, щоби демократія не повернулася до Венесуели", - наголосив у цьому зв'язку Музиніч.

Він підкреслив, що нинішні санкції спрямовані на те, щоби "відмовити нелегітимному венесуельському режиму в доступі до ресурсів".

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Американський уряд пов'язує Corporacion Panamericana S.A з діяльності іншої кубинської компанії, Cubametales, яка потрапила під санкції США на початку липня цього року. Компанія займалася незаконними операціями в нафтовому секторі, які приносили прибуток режиму Ніколаса Мадуро. Corporacion Panamericana S.A. просто замінила Cubametales в договорах для того, щоби продовжувати оборудки з нафтою.

Як повідомлялося, політична криза у Венесуелі триває уже майже рік. У січні глава парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і США, визнали його на посаді. Водночас глава Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії та силових структур, його легітимність визнають, зокрема, Росія, Китай і Куба.