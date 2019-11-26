США запровадили нові санкції проти Куби через підтримку Мадуро

США запровадили нові санкції проти Куби через підтримку Мадуро

Укрінформ
Офіційний Вашингтон запровадив санкції проти кубинської Corporacion Panamericana S.A. через її причетність до нафтових оборудок на користь режиму Ніколаса Мадуро в Венесуелі.

Про це заявив у вівторок заступник міністра фінансів США Джастін Музиніч, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Куба відігравала пряму роль у тому, щоби демократія не повернулася до Венесуели", - наголосив у цьому зв'язку Музиніч.

Він підкреслив, що нинішні санкції спрямовані на те, щоби "відмовити нелегітимному венесуельському режиму в доступі до ресурсів".

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Американський уряд пов'язує Corporacion Panamericana S.A з діяльності іншої кубинської компанії, Cubametales, яка потрапила під санкції США на початку липня цього року. Компанія займалася незаконними операціями в нафтовому секторі, які приносили прибуток режиму Ніколаса Мадуро. Corporacion Panamericana S.A. просто замінила Cubametales в договорах для того, щоби продовжувати оборудки з нафтою.

Як повідомлялося, політична криза у Венесуелі триває уже майже рік. У січні глава парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і США, визнали його на посаді. Водночас глава Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії та силових структур, його легітимність визнають, зокрема, Росія, Китай і Куба.

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