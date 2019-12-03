Росія допомагає Мадуро отримувати надприбутки з Венесуели – Помпео

Державний секретар США Майкл Помпео прямо звинуватив російську державну компанію "Роснефть" у причетності до оборудок, які допомагають режиму Мадуро отримувати надприбутки з економіки Венесуели.

Про це глава Державного департаменту США заявив під час виступу в університеті Луісвіля, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми спостерігаємо вороже втручання в регіоні (Південної Америки – ред.). Ми невтомно докладали зусиль, щоби протистояти цьому. Станом на сьогодні "Роснефть", яка є російською державною нафтовою компанією, продовжує підтримувати корумповане й нелегітимне керівництво Мадуро в Венесуелі", - наголосив глава американської дипломатії.

Він підкреслив, що нелегітимний режим, який підтримує, зокрема, Росія, "продовжує витягувати мільярди доларів щороку з економіки Венесуели".

У цьому зв'язку Помпео також згадав про авторитарний режим на Кубі, який всіляко намагається заглушити народні протести.

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"Авторитаризм у нашій півкулі є загрозою – це загроза для нас тут, у Сполучених Штатах. Ми не можемо терпіти, щоби ці режими залучали злочинних акторів і намагалися перетворити союзні демократії на диктатуру", - підкреслив державний секретар США.