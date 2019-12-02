Штати ратифікували протокол щодо вступу Північної Македонії до НАТО

Штати ратифікували протокол щодо вступу Північної Македонії до НАТО

Укрінформ
Держсекретар США Майкл Помпео оголосив про завершення процедури ратифікації протоколу про приєднання Північної Македонії до НАТО.

Про це глава Держдепу написав у своєму Twitter.

"Радий оголосити про ратифікацію Сполученими Штатами протоколу щодо вступу Північної Македонії до НАТО", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо: 22 жовтня Сенат конгресу США схвалив протокол щодо приєднання Північної Македонії до НАТО. 91 сенатор проголосував "за", двоє виступили проти.

6 лютого в Брюсселі був підписаний протокол про вступ Північній Македонії до НАТО.

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Після ратифікації документа всіма 29 членами альянсу країна буде визнана тридцятим членом цієї організації.

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