Штати ратифікували протокол щодо вступу Північної Македонії до НАТО

Держсекретар США Майкл Помпео оголосив про завершення процедури ратифікації протоколу про приєднання Північної Македонії до НАТО.

Про це глава Держдепу написав у своєму Twitter.

"Радий оголосити про ратифікацію Сполученими Штатами протоколу щодо вступу Північної Македонії до НАТО", - йдеться в повідомленні.

Pleased to announce the United States депону its ratification of North Macedonia's @NATO Accession Protocol. One step closer to welcoming #NorthMacedonia as NATO's 30th Ally! #WeAreNATO, and we are #AlliedStrong. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 2, 2019

Нагадаємо: 22 жовтня Сенат конгресу США схвалив протокол щодо приєднання Північної Македонії до НАТО. 91 сенатор проголосував "за", двоє виступили проти.

6 лютого в Брюсселі був підписаний протокол про вступ Північній Македонії до НАТО.

Після ратифікації документа всіма 29 членами альянсу країна буде визнана тридцятим членом цієї організації.