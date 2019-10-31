Інтеграція Західних Балкан залишається стратегічною метою ЄС – Могеріні

На діловому обіді у Брюсселі з лідерами країн Західних Балкан віцепрезидент Єврокомісії Федеріка Могеріні заявила, що інтеграція регіону є стратегічною метою ЄС.

Про це інформує Європейська служба зовнішніх дій.

«Високий представник ЄС та лідери Західних Балкан обмінялися поглядами на відносини між ЄС і країнами регіону та розвиток регіональної ситуації. Вони висловили жаль з приводу рішення Європейської ради не відкривати переговори про членство з Північною Македонією та Албанією та погодилися з тим, що інтеграція до ЄС Західних Балкан залишається ключовим стратегічним завданням, яке відповідає спільним інтересам Євросоюзу та всього регіону», - йдеться у повідомленні.

Країни-партнери Західних Балкан знову підтвердили рішучість у просуванні до європейської перспективи та до здійснення відповідних реформ - задля підтримання добросусідських відносин і розвитку регіонального співробітництва.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня Європейська рада не змогла ухвалити одностайне рішення стосовно початку переговорів про членство в ЄС з Албанією і Північною Македонією. Євросоюз знову розгляне це питання до саміту в Загребі, що має відбутися у травні 2020 року.

Європарламент 24 жовтня ухвалив резолюцію, яка визнає помилкою нездатність лідерів ЄС досягти консенсусу навколо рішення про початок переговорів з Албанією і Північною Македонією.

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Раніше Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про членство в ЄС зі згаданими країнами та визнала успішне виконання ними необхідних для цього умов.