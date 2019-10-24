Європарламент визнав помилкою відмову Албанії та Північній Македонії

Європарламент визнав помилкою відмову Албанії та Північній Македонії

Резолюція
Укрінформ
Європарламент ухвалив резолюцію, яка визнає помилкою нездатність Ради ЄС та Європейської Ради досягти консенсусу навколо рішення про початок переговорів про членство в ЄС з Албанією і Північною Македонією.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейського Парламенту.

«Європарламент висловлює глибоке розчарування нездатністю дійти згоди щодо відкриття переговорів про членство в ЄС з Албанією і Північною Македонію в ході саміту ЄС 17-18 жовтня. Депутати висловлюють жаль з приводу дій Франції, Данії і Нідерландів, які заблокували це рішення, та констатують, що Албанія і Північна Македонія вжили суттєві зусилля протягом кількох минулих років, та змогли виконати критерії ЄС для початку переговорів про членство», - зазначається в документі.

Депутати Європарламенту відзначили зусилля Північної Македонії із вирішення важкого питання двосторонніх відносин з сусідами та привітали результати судової реформи в Албанії.

Читайте також: Сенат США підтримав вступ Північної Македонії до НАТО

«Парламент підкреслює, що «не рішення» лідерів ЄС є стратегічною помилкою, яка шкодить авторитету ЄС та надсилає негативний сигнал іншим можливим країнам-кандидатам», - наголосили депутати.

Вони закликали країни ЄС діяти відповідально та прийняти одноголосне позитивне рішення щодо переговорів з Албанією і Північною Македонією під час наступної зустрічі.

За текст резолюції проголосували 412 євродепутатів, 136 – «проти», ще 30 – утрималися.

Читайте також: Єврокомісія дала добро на вступ Хорватії до Шенгену

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня Європейська Рада не змогла ухвалити одностайне рішення про початок переговорів про членство в ЄС з Албанією і Північною Македонією.

Президент Європейської Ради Дональд Туск пояснив, що Євросоюз знову розгляне це питання до саміту у Загребі, що має відбутися у травні 2020 року.

Раніше Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про членство в ЄС з Північною Македонією та Албанією з огляду на виконання цими країнами низки умов.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-