Європарламент визнав помилкою відмову Албанії та Північній Македонії

Європарламент ухвалив резолюцію, яка визнає помилкою нездатність Ради ЄС та Європейської Ради досягти консенсусу навколо рішення про початок переговорів про членство в ЄС з Албанією і Північною Македонією.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейського Парламенту.

«Європарламент висловлює глибоке розчарування нездатністю дійти згоди щодо відкриття переговорів про членство в ЄС з Албанією і Північною Македонію в ході саміту ЄС 17-18 жовтня. Депутати висловлюють жаль з приводу дій Франції, Данії і Нідерландів, які заблокували це рішення, та констатують, що Албанія і Північна Македонія вжили суттєві зусилля протягом кількох минулих років, та змогли виконати критерії ЄС для початку переговорів про членство», - зазначається в документі.

Депутати Європарламенту відзначили зусилля Північної Македонії із вирішення важкого питання двосторонніх відносин з сусідами та привітали результати судової реформи в Албанії.

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«Парламент підкреслює, що «не рішення» лідерів ЄС є стратегічною помилкою, яка шкодить авторитету ЄС та надсилає негативний сигнал іншим можливим країнам-кандидатам», - наголосили депутати.

Вони закликали країни ЄС діяти відповідально та прийняти одноголосне позитивне рішення щодо переговорів з Албанією і Північною Македонією під час наступної зустрічі.

За текст резолюції проголосували 412 євродепутатів, 136 – «проти», ще 30 – утрималися.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня Європейська Рада не змогла ухвалити одностайне рішення про початок переговорів про членство в ЄС з Албанією і Північною Македонією.

Президент Європейської Ради Дональд Туск пояснив, що Євросоюз знову розгляне це питання до саміту у Загребі, що має відбутися у травні 2020 року.

Раніше Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про членство в ЄС з Північною Македонією та Албанією з огляду на виконання цими країнами низки умов.