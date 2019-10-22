Єврокомісія дала добро на вступ Хорватії до Шенгену

Хорватія, яка розпочала процес входження до Шенгенської зони у 2015 році, виконала всі необхідні для цього умови, отже, Єврокомісія ухвалила у вівторок рішення про включення країни у цей простір.

Остаточне рішення про входження Хорватії у Шенгенську зону має одностайно погодити Рада ЄС. Про це у вівторок під час пресконференції за підсумками засідання Колегії Єврокомісії у Страсбурзі розповів Єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамополос, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Єврокомісар зауважив, що входження Хорватії до Шенгенської зони було одним з головних питань сьогоднішньої зустрічі Єврокомісії. Цей простір передбачає свободу руху, а також велику відповідальність країн-учасниць. Тож приєднання до цього «клубу» не є простим завданням.

«Хорватія оголосила про бажання розпочати процес оцінки щодо готовності до входження у Шенгенську зону у 2015 році. За нашим спостереженням та за підсумками уважного моніторингу й оцінки, протягом чотирьох років Хорватія постійно рухалася шляхом прогресу у виконанні необхідних умов. Сьогодні ми це визнали і привітали Хорватію з цією роботою. Ми дійшли висновку, що Хорватія виконала всі умови та забезпечила дотримання всіх Шенгенських регуляторних норм. Зараз від Ради ЄС залежить рішення про входження Хорватії до Шенгенської зони, яке має бути ухвалено одноголосно», - зауважив Єврокомісар.

Він наголосив, що у будь-якому випадку Хорватія має продовжувати активні зусилля із вдосконалення контролю на зовнішніх кордонах, зокрема, на кордоні з Боснією і Герцеговиною.

«Майбутнє входження до Шенгену Хорватії, а також Болгарії і Румунії, є більш ніж доцільним, враховуючи поточні виклики у сфері безпеки. Ми зробили багато для зміцнення захисту наших зовнішніх кордонів... Після того, як до Шенгенської зони увійде Хорватія, а також, сподіваємось, невдовзі – Болгарія і Румунія, нам буде легше разом захищати цей спільний простір та разом відповідати на спільні виклики, забезпечувати безпеку для громадян ЄС», - заявив Дімітріс Аврамополос.

Він відмітив, що за останні роки країни ЄС доклали значні зусилля із підвищення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС, тож, на переконання Єврокомісара, зараз прийшов час повернутися до «нормального» функціонування Шенгенської зони, без додаткових внутрішніх перевірок на національних кордонах, які практикують деякі європейські країни.

Єврокомісар нагадав, що завдяки утворенню Шенгенської зони сьогодні понад 400 мільйонів громадян ЄС можуть безперешкодно пересуватися у 22 європейських країнах і ще у 4-х асоційованих з ЄС країнах без необхідності проходити контроль на кордонах.

«Шенгенська зона є найбільшим простором вільного руху у світі, вона є великим, якщо не найбільшим досягненням європейської інтеграції», - додав Дімітріс Аврамополос.