Міністри ЄС не змогли домовитися щодо членства Албанії та Північної Македонії

Рада міністрів ЄС із загальних справ, засідання якої відбулося у вівторок в Люксембурзі, не змогла дійти згоди щодо початку переговорів про членство в ЄС з Албанією і Північною Македонією.

Про це на пресконференції за підсумками заходу розповіла міністр закордонних справ головуючої в Європейській Раді Фінляндії Тутті Туппурайнен, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наше головування працювало дуже напружено, для того, щоб підготувати позитивне рішння як щодо Північної Македонії, так і щодо Албанії. Ми поділяємо зобов'язання щодо перспективи входження до ЄС Західних Балкан. Як зазначали мої колеги, це не наш "задній двір", це наші сусіди, перед яким ми маємо зобов’язання. Але сьогодні Рада ЄС не змогла досягти одностайного рішення, і мені шкода з цього приводу", - зауважила фінський дипломат.

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Коротка резолюція з цього приводу з’явилася також на сайті Європейської Ради.

Головування нагадує про рішення Ради ЄС від 18 червня переглянути не пізніше жовтня 2019 року питання щодо рекомендацій Єврокомісії розпочати переговори про членство з Республікою Північна Македонія та Албанією. "У світлі дискусії під час Ради ЄС навколо Республіки Північна Македонія і Албанії Головування відзначає, що Рада ЄС повернеться до розгляду цього питання після Європейської Ради", - зазначається в документі.

Європейська Рада, яка розгляне найважливіші питання Євросоюзу, включаючи Brexit, формування довгострокової фінансової перспективи та інші, відбудеться 17-18 жовтня в Брюсселі.