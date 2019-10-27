Північна Македонія пропонує скликати саміт держав Західних Балкан

Президент Північної Македонії Стево Пендаровскі виступив з ініціативою про скликання саміту країн Західних Балкан.

Про це проінформували в пресслужбі глави Північної Македонії за підсумками його зустрічі з президентом Албанії Іліром Мета, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Північна Македонія, Албанія та інші держави регіону повинні продовжити європейський шлях, який не має альтернативи. Президент Пендаровскі запропонував країнам Західних Балкан провести надзвичайну зустріч у верхах, щоб обговорити питання розширення ЄС і добросусідські відносини між державами регіону», - йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що в разі схвалення ініціативи, Північна Македонія могла б організувати цей самит.

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Президент Пендаровскі запевнив свого албанського колегу в тому, що Північна Македонія продовжить вектор європейської інтеграції держави.

Раніше керівники ЄС прийняли рішення перенести дату початку переговорів про вступ Албанії і Північної Македонії до Євросоюзу. За попередніми даними, це питання, за пропозицією Болгарії, буде обговорюватися у травні 2020 року під час самиту «ЄС-Західні Балкани».