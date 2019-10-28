Євроінтеграцію не замінить жодне партнерство - прем'єр Північної Македонії

Голова уряду Республіки Північна Македонія Зоран Заєв переконаний, що для країн, які прагнуть вступити до ЄС, європейську інтеграцію не замінять жодні інші формати.

Таку думку Заєв висловив в інтерв'ю сербському виданню "Данас".

"Ніяке партнерство не зможе замінити європейську інтеграцію. Політика розширення принесе всім тільки користь, а від зачинених дверей ЄС утрачають всі", - зазначив прем'єр Північної Македонії.

Заєв висловив сподівання, що йому вдасться поговорити з Еммануелем Макроном (Франція виступила проти початку переговорів про вступ Північної Македонії та Албанії до ЄС). На його переконання, "Макрон знає, що у ЄС немає альтернативи країнам Західних Балкан".

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За словами прем'єра, найближчим часом договір про вступ Північної Македонії до НАТО буде ратифікований всіма членами Північноатлантичного альянсу.

Як повідомлялося, після рішення ЄС про перенесення термінів початку переговорів про приєднання Північної Македонії та Албанії Зоран Заєв виступив з ініціативою дострокових парламентських виборів у своїй країні. За попередніми даними, вони пройдуть у квітні 2020 року.