У Північній Македонії оголосили позачергові вибори
Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив прем'єр Зоран Заєв.
За його словами, під час зустрічі з президентом було прийнято рішення, що позачергові парламентські вибори в країні відбудуться 12 квітня 2020 року. Глава уряду підкреслив, що парламентські вибори будуть сприяти євроатлантичній інтеграції країни.
"Одностайна позиція всіх лідерів полягає в тому, що євроатлантична інтеграція є нашою метою. Було вирішено, що парламентські вибори пройдуть 12 квітня 2020 року. Ми рухаємося шляхом демократії, яка об'єднує європейські цінності, верховенство закону, людські свободи та права. Я сподіваюся, що 12 квітня громадяни приймуть мудре рішення", - написав він.
Едногласен е ставот на ситі лідери дека евроатланските інтеграції се наша цілий.— Зоран Заев (@Zoran_Zaev) October 20, 2019
Домовлено беше предвремените парламентарни избори та се одржат на 12 апріл 2020 година.
Остануваме на патот којшто носи демократија, којшто носи европски шкідливості, владеење на правото, севкупни човекови слободи і права.— Зоран Заев (@Zoran_Zaev) October 20, 2019
На 12-ти апріл граѓаните ќе донесат мудра одлука і ќе го трасираат патот за кој ня политичарите ќе ја водиме нашата земја і нашиот народ. pic.twitter.com/Gzw1heOuY0
Крім того, з 3 січня в Північній Македонії почне діяти тимчасовий уряд.
Як повідомляло агентство, прем'єр-міністр Республіки Північна Македонія Зоран Заєв наполягав на проведенні дострокових парламентських виборів через перенесення термінів початку переговорів про вступ Північній Македонії та Албанії в ЄС.
Раніше Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про членство в ЄС з Північною Македонією та Албанією, враховуючи виконання цими країнами низки умов.