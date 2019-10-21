У Північній Македонії оголосили позачергові вибори

У Північній Македонії навесні наступного року відбудуться позачергові парламентські вибори.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив прем'єр Зоран Заєв.

За його словами, під час зустрічі з президентом було прийнято рішення, що позачергові парламентські вибори в країні відбудуться 12 квітня 2020 року. Глава уряду підкреслив, що парламентські вибори будуть сприяти євроатлантичній інтеграції країни.

"Одностайна позиція всіх лідерів полягає в тому, що євроатлантична інтеграція є нашою метою. Було вирішено, що парламентські вибори пройдуть 12 квітня 2020 року. Ми рухаємося шляхом демократії, яка об'єднує європейські цінності, верховенство закону, людські свободи та права. Я сподіваюся, що 12 квітня громадяни приймуть мудре рішення", - написав він.

Едногласен е ставот на ситі лідери дека евроатланските інтеграції се наша цілий.



Домовлено беше предвремените парламентарни избори та се одржат на 12 апріл 2020 година. — Зоран Заев (@Zoran_Zaev) October 20, 2019

Остануваме на патот којшто носи демократија, којшто носи европски шкідливості, владеење на правото, севкупни човекови слободи і права.



На 12-ти апріл граѓаните ќе донесат мудра одлука і ќе го трасираат патот за кој ня политичарите ќе ја водиме нашата земја і нашиот народ. pic.twitter.com/Gzw1heOuY0 — Зоран Заев (@Zoran_Zaev) October 20, 2019

Крім того, з 3 січня в Північній Македонії почне діяти тимчасовий уряд.

Як повідомляло агентство, прем'єр-міністр Республіки Північна Македонія Зоран Заєв наполягав на проведенні дострокових парламентських виборів через перенесення термінів початку переговорів про вступ Північній Македонії та Албанії в ЄС.

Раніше Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про членство в ЄС з Північною Македонією та Албанією, враховуючи виконання цими країнами низки умов.