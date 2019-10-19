Прем'єр Північної Македонії наполягає на дострокових парламентських виборах

Прем'єр-міністр Республіки Північна Македонія Зоран Заєв наполягає на проведенні дострокових парламентських виборів через перенесення термінів про початок переговорів про вступ Північної Македонії та Албанії в ЄС.

Про це він заявив у своєму зверненні до нації, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми зробили все, а ЄС не дотримав своєї обіцянки. Вони зробили історичну помилку. Безперечно, ми є жертвою європейської помилки. Я розчарований і обурений. З усією відповідальністю звертаюся до Вас, громадян, тому що хочу почути Вашу думку щодо проведення найближчим часом дострокових парламентських виборів », - заявив Заєв.

Заєв зазначив, що європейська мрія народу Північної Македонії не буде знищена, і він приймає на себе весь біль розчарування громадян.

Детальніше питання проведення дострокових парламентських виборів прем'єр Заєв планує обговорити в неділю, 20 жовтня, з президентом Стево Пендаровскім.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про членство в ЄС по Північній Македонії та Албанії, враховуючи виконання цими країнами ряду умов.