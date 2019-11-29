Білий дім вважає пріоритетом саміту НАТО обговорення загроз із боку Росії

Білий дім вважає пріоритетом саміту НАТО обговорення загроз із боку Росії

Укрінформ
Загрози з боку Росії, у тому числі порушення суверенітету країн-партнерів НАТО у Східній Європі, стануть одним із пріоритетних пунктів порядку денного зустрічі лідерів країн Альянсу в Лондоні.

Про це під час телефонної конференції перед візитом Дональда Трампа до Британії заявив представник адміністрації США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Росія буде одним з питань інтересу та стурбованості на саміті лідерів НАТО», - зазначив посадовець.

Він додав, що на саміті також обговорюватимуться проблеми адаптації НАТО до інших викликів, зокрема тероризму, посилення Китаю та технологічних загроз, які несе формат 5G.

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Утім, за словами чиновника, загрози для суверенітету країн Європи, а також гібридні небезпеки, які походять від Росії, викликають дуже глибоке занепокоєння багатьох членів Альянсу - насамперед Сполучених Штатів.

«Безумовно, що це буде першочерговим на саміті», - підкреслив представник адміністрації США.

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Як повідомлялося, саміт лідерів країн НАТО запланований на 3-4 грудня у столиці Великої Британії.

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