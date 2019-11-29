Білий дім вважає пріоритетом саміту НАТО обговорення загроз із боку Росії
Про це під час телефонної конференції перед візитом Дональда Трампа до Британії заявив представник адміністрації США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Росія буде одним з питань інтересу та стурбованості на саміті лідерів НАТО», - зазначив посадовець.
Він додав, що на саміті також обговорюватимуться проблеми адаптації НАТО до інших викликів, зокрема тероризму, посилення Китаю та технологічних загроз, які несе формат 5G.
Утім, за словами чиновника, загрози для суверенітету країн Європи, а також гібридні небезпеки, які походять від Росії, викликають дуже глибоке занепокоєння багатьох членів Альянсу - насамперед Сполучених Штатів.
«Безумовно, що це буде першочерговим на саміті», - підкреслив представник адміністрації США.
Як повідомлялося, саміт лідерів країн НАТО запланований на 3-4 грудня у столиці Великої Британії.