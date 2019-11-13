ЄС пропонують запустити "процес тріо" для прискорення євроінтеграції України, Молдови та Грузії

Литовські депутати зі складу політичної групи Європейської Народної Партії (ЄНП) презентували нове бачення стратегії ЄС у розвитку програми Східного партнерства.

Воно, зокрема, передбачає започаткування так званого процесу тріо для країн, які мають з Євросоюзом угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі, та відкриває перед цими країнами перспективу членства в ЄС, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Документ презентував Голова Парламентської Асамблеї Euronest Андрюс Кубілюс в ході дискусії «Наша стратегія для майбутнього Східного партнерства», яка відбулася 12 листопада у Брюсселі за участю депутатів Європейського парламенту, представників провідних дослідницьких установ Євросоюзу, а також представників громадськості та політиків з країн-партнерів.

«Європейський "процес тріо" має бути запропонований на наступні десять років для підтримки країн, які мають розвинуті відносини з ЄС у форматі асоціації та поглиблених та всеохоплюючих зон вільної торгівлі (Україна, Грузія і Молдова)», - йдеться у поширеній з цього приводу пояснювальній записці.

Нова ініціатива, яка отримала назву «Стратегія тріо 2030», має на меті «м’яку» трансформацію пострадянських країн та їх перетворення на успішні демократичні держави, зокрема, з урахуванням досвіду попередників з числа країн Східної Європи, головним стимулом для розвитку яких став процес розширення ЄС.

На думку авторів, така політика відповідатиме інтересам самого ЄС, адже, за висловом єврокомісара Йоганнеса Гана, «Європа має бути розумнішою для експорту стабільності, тому що натомість вона буде імпортувати нестабільність».

«Сьогодні ми знаходимося у критичному пункті, коли маємо додати нові довгострокові інструменти до нашої стратегії, щоб допомогти народам провідної групи асоційованого з ЄС тріо зберегти мотивацію та імпульс до реформ протягом наступної декади до 2030 року. Шлях реформ для інтеграції в ЄС є важким, тож відповідні інструменти «м’якої сили» ЄС мають стати незамінними та вирішальними, щоб допомогти цим країнам, які зробили геополітичний вибір щодо приєднання до родини Євросоюзу», - йдеться у документі, який є у розпорядженні Укрінформу.

Головною новацією нової стратегії є не лише збереження принципу «більше за більше» у відносинах з ЄС, за якого країни-партнери беруть на себе чіткі зобов’язання щодо впровадження структурних реформ, але й конкретизацію зобов’язань самого Євросоюзу, який у відповідь на успіх у реформах має запропонувати країнам-партнерам інструменти для більш амбітної кінцевої мети європейської інтеграції.

Такий «процес тріо» фактично є повторенням так званої Берлінської ініціативи, яка була ініційована Німеччиною у 2014 році та запропонована країнам західних Балкан для прискорення процесів їх європейської інтеграції. Програми розвитку в рамках цього «процесу тріо» можуть включати у себе інструменти Європейського економічного простору для тіснішої інтеграції згаданих країн-партнерів у європейський ринок.

При цьому успіх реформ у країнах асоційованого з ЄС тріо має стати стимулом для решти країн-партнерів – Азербайджану, Вірменії та Білорусі, щоб також обрати більш амбітний шлях європейської інтеграції.

На думку авторів, цей проєкт дасть змогу розвинути та зробити ефективнішою всю програму Східного Партнерства.