В ЄК сказали, що мають чіткий мандат на розвиток Східного партнерства

Нова Єврокомісія має дуже чітке бачення щодо розвитку Східного партнерства і має намір зміцнювати відносини з кранами-партнерами на основі оновленої довгострокової політики у цьому напрямі.

Про це заявив очільник Генерального директорату Єврокомісії з питань політики сусідства Крістіан Даніельсон у вівторок у Брюсселі під час дискусії «Наша стратегія для майбутнього Східного партнерства», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми зараз перебуваємо перед початком роботи нової Єврокомісії. Але вже можна бачити підхід до Східного партнерства в тому, що сказала обраний президент Єврокомісії, та в тому, що вона виклала у листі-завданні для Єврокомісара, який, серед іншого, відповідатиме за Східне партнерство. Це завдання дуже чітке й амбітне. Воно говорить, що відносини з шістьма країнами мають бути зміцнені. Воно про те, що має бути створений новий пакет довгострокової політики, на основі перегляду підходів до Східного партнерства, і це завдання має бути просунуто вперед навесні», - сказав представник Єврокомісії.

Він зауважив, що оновлена політика Східного партнерства, як і раніше, буде зосереджена на вирішенні ключових питань державного управління, таких як верховенство права, судова реформа, боротьба з корупцією, боротьба з міжнародною організованою злочинністю тощо. За словами Даніельсона, новий єврокомісар, залучений до цієї роботи, має доручення спробувати прискорити імплементацію угод про асоціацію і угод про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Україною, Грузією і Молдовою. У цьому контексті, за його словами, запропонована в Європарламенті оновлена «Стратегія Тріо 2030» є цікавою ідеєю.

Даніельсон зазначив, що угоди про асоціацію, які ЄС має з Україною, Грузією і Молдовою, а також угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, є найбільш амбітними з тих правових документів, що існують за межами процесу розширення ЄС.

«Коли вони (угоди) будуть повністю виконані, обізнаніз цими речами особи сказали мені, що 70 відсотків правового пакету внутрішнього ринку ЄС будуть адоптовані у зазначених країнах. У конкретних термінах це означає, що внутрішній ринок ЄС буде відкритим для цих регіонів. І це дуже важливо для економіки», - додав керівник Директорату.

Серед очевидних досягнень Східного партнерства за останні 10 років, окрім укладення угод про асоціацію, він назвав запровадження безвізового режиму для громадян трійки країн-партнерів, що дозволило забезпечити вільні подорожі країнами ЄС для більш ніж 5 мільйонів людей, а також посилення політичного діалогу як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях.

Серед пріоритетів такого співробітництва в межах Східного партнерства представник Єврокомісії назвав безпеку, що є важливим аспектом як для всіх трьох асоційованих країн, так і для ЄС. Зокрема, ця співпраця стосується заходів з протидії гібридним загрозам, зміцнення енергетичної та кібернетичної безпеки.