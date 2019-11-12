В ЄК сказали, що мають чіткий мандат на розвиток Східного партнерства

В ЄК сказали, що мають чіткий мандат на розвиток Східного партнерства

Укрінформ
Нова Єврокомісія має дуже чітке бачення щодо розвитку Східного партнерства і має намір зміцнювати відносини з кранами-партнерами на основі оновленої довгострокової політики у цьому напрямі.

Про це заявив очільник Генерального директорату Єврокомісії з питань політики сусідства Крістіан Даніельсон у вівторок у Брюсселі під час дискусії «Наша стратегія для майбутнього Східного партнерства», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми зараз перебуваємо перед початком роботи нової Єврокомісії. Але вже можна бачити підхід до Східного партнерства в тому, що сказала обраний президент Єврокомісії, та в тому, що вона виклала у листі-завданні для Єврокомісара, який, серед іншого, відповідатиме за Східне партнерство. Це завдання дуже чітке й амбітне. Воно говорить, що відносини з шістьма країнами мають бути зміцнені. Воно про те, що має бути створений новий пакет довгострокової політики, на основі перегляду підходів до Східного партнерства, і це завдання має бути просунуто вперед навесні», - сказав представник Єврокомісії.

Він зауважив, що оновлена політика Східного партнерства, як і раніше, буде зосереджена на вирішенні ключових питань державного управління, таких як верховенство права, судова реформа, боротьба з корупцією, боротьба з міжнародною організованою злочинністю тощо. За словами Даніельсона, новий єврокомісар, залучений до цієї роботи, має доручення спробувати прискорити імплементацію угод про асоціацію і угод про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Україною, Грузією і Молдовою. У цьому контексті, за його словами, запропонована в Європарламенті оновлена «Стратегія Тріо 2030» є цікавою ідеєю.

Даніельсон зазначив, що угоди про асоціацію, які ЄС має з Україною, Грузією і Молдовою, а також угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, є найбільш амбітними з тих правових документів, що існують за межами процесу розширення ЄС.

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«Коли вони (угоди) будуть повністю виконані, обізнаніз цими речами особи сказали мені, що 70 відсотків правового пакету внутрішнього ринку ЄС будуть адоптовані у зазначених країнах. У конкретних термінах це означає, що внутрішній ринок ЄС буде відкритим для цих регіонів. І це дуже важливо для економіки», - додав керівник Директорату.

Серед очевидних досягнень Східного партнерства за останні 10 років, окрім укладення угод про асоціацію, він назвав запровадження безвізового режиму для громадян трійки країн-партнерів, що дозволило забезпечити вільні подорожі країнами ЄС для більш ніж 5 мільйонів людей, а також посилення політичного діалогу як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях.

Серед пріоритетів такого співробітництва в межах Східного партнерства представник Єврокомісії назвав безпеку, що є важливим аспектом як для всіх трьох асоційованих країн, так і для ЄС. Зокрема, ця співпраця стосується заходів з протидії гібридним загрозам, зміцнення енергетичної та кібернетичної безпеки.

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