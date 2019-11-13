Кризу політики розширення ЄС має долати новими ідеями щодо майбутнього – євродепутат

Нещодавнє негативне рішення Європейської ради щодо початку переговорів про членство з Північною Македонією й Албанією спричинило певну кризу політики розширення ЄС, з якої Євросоюз має вийти з новими ідеями щодо свого майбутнього.

Таке переконання висловив співголова Парламентської асамблеї Euronest Андрюс Кубілюс у вівторок у Брюсселі під час дискусії «Наша стратегія для майбутнього Східного партнерства», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо вийти з цієї кризи з новими ідеями, новими пропозиціями, яким чином політика розширення має здійснюватися у майбутньому. І це має великою мірою стосуватися також відносин ЄС з країнами Східного партнерства. Успіх цих країн, особливо України, Молдови та Грузії, на мій погляд, є важливим не лише для цих країн, а й для ширшого регіону. Такий приклад успіху може мати дуже важливий ефект для ймовірної позитивної трансформації в Росії", - зауважив європейський політик.

Він нагадав, що для Балтійських країн свого часу головним стимулом для просування шляхом болючих структурних реформ була перспектива членства у ЄС. Цей досвід, на його думку, має використовуватися, коли йдеться про допомогу демократичним перетворенням в країнах Східного партнерства.

Як повідомляв Укрінформ, у Брюсселі євродепутат Андрюс Кубілюс представив інноваційну пропозицію литовської делегації у складі парламентської політичної групи ЄНП щодо започаткування в межах Східного партнерства ініціативи «Стратегія Тріо 2030», яка має відкрити перспективу членства для країн, що мають угоди про асоціацію з ЄС та про зону вільної торгівлі – йдеться про Україну, Молдову і Грузію.