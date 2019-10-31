Єврокомісія визначила пріоритетні енергетичні проєкти ЄС

Єврокомісія оприлюднила черговий перелік проєктів, що складають спільний інтерес, у сфері взаємопоєднання європейських енергомереж. Головним критерієм відбору була здатність забезпечувати європейців чистою, доступною та стабільною, з точки зору безпеки постачання, енергією.

Відповідне повідомлення, як і повний перелік згаданих проектів, оприлюднені на сайті Європейської Комісії.

"Енергетичний союз є головним двигуном для розвитку європейських інновацій у сфері чистої енергетики в Європі та по усьому світу. Ми забезпечуємо, щоб такий енергетичний перехід був соціально справедливим, стимулював інновації та був оснований на "розумній" інфраструктурі, яка буде адаптованою до потреб енергетичної системи майбутнього. За рахунок наших проєктів спільного інтересу ми будуємо сильну та добре поєднану мережу по всій Європі для посилення безпеки постачання", - зауважив з цього приводу віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович.

Відповідно до регуляторних правил щодо Трансєвропейської енергетичної мережі (Trans-European Network-Energy - TEN-E), які були ухвалені ще у 2013 році, Єврокомісія визначила найважливіші "проєкти спільного інтересу", для реалізації яких застосовуватиметься спрощена процедура доступу до фінансових фондів ЄС. Більше 70 відсотків цих проєктів припадає на сферу електрики та "розумних" мереж, що відображує зростаючу вагу поновлювальної електричної енергії та необхідність інтеграції відповідних джерел поновлювальної енергії у загальну енергетичну мережу Євросоюзу.

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Перелік проєктів, які були заявлені протягом минулих 18 місяців та відібрані відповідно до умов TEN-E, буде переданий в Європейський парламент та Європейську раду для затвердження. Термін такого періоду розгляду складає два місяці, з правом разового продовження.