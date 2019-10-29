У британському парламенті попередньо погодилися на дострокові вибори

Палата громад парламенту Великої Британії схвалила у другому читанні урядовий законопроєкт, який передбачає позачергові вибори депутатів 12 грудня.

Про це йдеться у дописі у Twitter Палати громад.

"У другому читанні законопроєкт про дострокові парламентські загальні вибори був схвалений без розбіжностей", - зазначається у повідомленні.

The second reading of the Early Parliamentary General Election Bill has been approved without division.



The Early Parliamentary General Election Bill: https://t.co/7PUOEmProT — UK House of Commons (@HouseofCommons) 29 жовтня 2019 р.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про готовність дати депутатам більше часу для обговорення угоди стосовно Brexit за умови, якщо вони погодяться на загальні вибори 12 грудня.

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У понеділок, 29 жовтня, президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що країни ЄС погодилися відтермінувати вихід Великої Британії до 31 січня 2020 року.