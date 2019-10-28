Прем'єр Фінляндії - про ліквідацію ватажка ІДІЛ: Коли вбивають лідера, зростає ризик відплати

“Спостерігається, що концентрація формується навколо Європи, де “Ісламська держава” зберігає операційну спроможність”, - сказав Рінне, посилаючись на наявні розвідувальні дані.

Він наголосив, що вбивство лідера “Ісламської держави” ослабило цю терористичну організацію, але не паралізувало її.

“Подібні дії, коли вбивають лідера, підвищується ризик відплати”, - зауважив прем’єр-міністр.

На його переконання, відмова США від підтримки курдів та турецької військової операції на півночі Сирії погіршило безпекову ситуацію у регіоні, оскільки курди втратили можливість ефективно протистояти терористам і охороняти військовополонених.

Як повідомлялося, у неділю президент США Дональд Трамп заявив, що бійці підрозділів спеціальних операцій США здійснили рейд у сирійській провінції Ідліб, унаслідок якого був убитий лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді.