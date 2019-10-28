В Австралії вважають, що припиняти боротьбу з ІДІЛ зарано

Австралія вітає успішну операцію із ліквідації лідера “Ісламської держави” Абу Бакра аль-Багдаді й закликає Глобальну коаліції не припиняти зусиль із протидії міжнародному тероризму.

Про це йдеться у спільній заяві прем’єр-міністра Австралії Скота Морісона, глави МЗС країни Маріс Пейн та міністра оборони Лінди Рейнолдс.

“Смерть аль-Багдаді завдала серйозного удару “Ісламській державі” та стала ще одним важливим кроком до недопущення відновлення цієї організації. Важливо пам’ятати, що його смерть не означає припинення кампанії із подолання цієї терористичної групи та втілюваного нею екстремізму”, - зазначається у заяві.

Урядовці наголосили, що “Ісламська держава” та її збочена ідеологія продовжує створювати безпекові виклики на Близькому сході та поза ним. “Австралія й надалі тісно співпрацюватиме із Коаліцією партнерів та ширшою міжнародною спільнотою у протидії “Ісламській державі”, у тому числі позбавляючи її фінансування та перешкоджаючи терористичним групам використовувати інтернет як засіб рекрутингу й пропаганди”, - йдеться у документі.

Читайте також: У США розкрили подробиці ліквідації лідера ІДІЛ

Як повідомлялося, у неділю президент США Дональд Трамп заявив, що бійці підрозділів спеціальних операцій США здійснили рейд у сирійській провінції Ідліб, унаслідок якого був убитий лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді.