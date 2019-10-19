Прем'єр Болгарії порадив своєму македонському колезі не йти у відставку

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов порадив главі уряду Північної Македонії Зорану Заєву не подавати у відставку після того, як Європейська рада відклала питання початку переговорів про вступ Північної Македонії та Албанії в ЄС.

Про це він заявив болгарським журналістам, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ще нічого не завершилося. Була проведена величезна робота - між Північною Македонією і Болгарією був підписаний Договір про добросусідство, докладено чимало зусиль для проведення реформ, включаючи перейменування держави відповідно до Преспанскої Угоди, яка була підписана між Північною Македонією та Грецією", - зазначив Борисов.

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Глава болгарського уряду нагадав, що за пропозицією Болгарії ЄС повернеться до розгляду питання про вступ до ЕС Північної Македонії та Албанії в травні 2020 року під час саміту ЄС-Західні Балкани в рамках Хорватського головування в ЄС.

Кількома днями раніше прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв заявив, що уряд під його керівництвом піде в разі негативного рішення ЄС про початок переговорів. Він звернув особливу увагу і на те, що правляча коаліція може втратити більшість у парламенті.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про членство в ЄС по Північній Македонії та Албанії, враховуючи виконання цими країнами низки умов.