Сассолі розчарований рішенням лідерів ЄС щодо Албанії та Північної Македонії

Президент Європейського парламенту Девід Сассолі висловив глибоке розчарування нездатністю Європейської ради ухвалити рішення щодо початку переговорів про вступ до ЄС Північної Македонії і Албанії.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті Європарламенту.

"Обидві країни та їх громадяни здійснили величезні зусилля з метою виконати всі вимоги, необхідні для початку переговорів. Саме тому я висловив тверду підтримку негайному початку переговорів щодо вступу Північної Македонії і Албанії у спільному листі разом з президентом Європейської ради Дональдом Туском, чинним президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та новообраним президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн", - йдеться у повідомленні.

За словами Сассолі, коли європейська сторона закликає сусідні країни докласти додаткові зусилля для змін, і такі зусилля здійснюються, то європейська сторона також має обов’язок дотримуватися слова. Тож зараз буде важко пояснити народам цих країн, чому ЄС затримує наступний крок, незважаючи на вже досягнутий прогрес, підкреслив він.

"У світі, що швидко змінюється, подальша інтеграція зацікавлених та гідних для цього кандидатів допоможе Євросоюзу підтримати власну міжнародну роль та захистити свої інтереси. Ми будемо продовжувати прагнути до спільного майбутнього з Албанією та Північною Македонією в європейській родині", - наголосив президент Європарламенту.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня Європейська рада не змогла ухвалити одностайне рішення про початок переговорів про членство в ЄС з Албанією і Північною Македонією.

Президент Європейської ради Дональд Туск пояснив, що таке рішення має прийматися одноголосно, а цього не сталося. Тому, за його словами, Євросоюз знову розгляне це питання до саміту у Загребі, що має відбутися у травні 2020 року.

Раніше Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про членство в ЄС з Північною Македонією та Албанією з огляду на виконання цими країнами низки умов. Зокрема, в Албанії провели масштабну реформу системи правосуддя, що має наблизити країну до ЄС. Водночас у Скоп’є погодилися перейменувати назву країну із Македонії на Північну Македонію, щоб отримати згоду Греції на переговори щодо членства у ЄС.