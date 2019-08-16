Британія заборонила постачати підводні апарати до Росії

Велика Британія ввела заборону на постачання в Російську Федерацію підводних апаратів та супутнього обладнання.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту з питань міжнародної торгівлі.

Заборона поширюється на експорт підводних апаратів та комплектуючих до них, програмного забезпечення і технологій.

Нові обмеження були введені через те, що Росія розвиває певні функціональні можливості, у тому числі здатність відстежувати, отримувати доступ і порушувати роботу підводних комунікацій. Ці дії, за оцінкою офіційного Лондона, представляють загрозу для національної безпеки Великобританії, а новий контроль повинен мінімізувати ризики.

Читайте також: Британія спростить видачу віз для вчених

В документі уточнюється, що заборона набула чинності 14 серпня поточного року.