Британія спростить видачу віз для вчених

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував спростити міграційну політику, щоб залучити в країну більше вчених.

Про це повідомляє DW.

Джонсон дав вказівки кільком міністерствам спростити порядок видачі віз для "найрозумніших і найкращих". Спрощений порядок отримання віз може заробити до кінця 2019 року.

"Ми повинні не тільки підтримувати таланти, які в нас вже є, але й зробити нашу імміграційну систему привабливою для кращих умів із усього світу", - заявив Джонсон.

Прискорений шлях отримання віз для наукової діяльності у Великобританії створять для науковців і дослідників високого рівня, зокрема, з природничих наук, інженерних та технічних спеціальностей, для багатообіцяючих переможців математичних конкурсів і осіб, котрі отримали міжнародно визнані гранти.