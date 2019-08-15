Меркель звинуватила Росію в розірванні ракетного договору

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель звинуватила Росію в тому, що вона доказово порушила умови Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності й таким чином дала привід для розірвання угоди.

Про це глава німецького уряду заявила в середу, 14 серпня, на спільній прес-конференції з президентом Литви Гитанасом Науседой в Берліні, передає DW.

З руйнуванням ДРСМД "була втрачена частина системи обмежень озброєнь в Європі і у всьому світі", - наводить слова Меркель її прес-служба.

У зв'язку з цим, наголосила федеральний канцлер, Німеччина разом з партнерами в найближчі роки докладе зусиль до нового обмеження озброєнь. При цьому, підкреслила Меркель, НАТО знайде спільну відповідь на ситуацію, що склалася, про що неодноразово говорив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг.

"Німеччина - частина НАТО, і буде поводитися як партнер по НАТО", - заявила глава уряду.

Нагадаємо: 2 серпня офіційно завершився договір між США і Росією про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Сполучені Штати покладають відповідальність за припинення дії договору на Россі. У свою чергу, МЗС РФ заявив, що угода перестала діяти "за ініціативою американської сторони".

Фото: DPA