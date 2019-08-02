Росія несе повну відповідальність за припинення ракетного договору - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео поклав на Росію повну відповідальність за припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

Про це він написав у Twitter.

"2 лютого 2019 року США дали Росії шість місяців на те, щоб повернутися до дотримання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Росія відмовилася, тож договір припиняє дію сьогодні. США не можуть бути учасником договору, коли інші його порушують. Росія несе повну відповідальність за це", - наголосив Помпео.

Натомість, заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков прокоментував Інтерфаксу, що жодних додаткових процедур для припинення дії ДРСМД не потрібно, 2 серпня він просто "піде в історію".

Як повідомлялося раніше, Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим та президентом США Рональдом Рейганом у 1987 році. Документ фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

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США вперше звинуватили Росію в порушенні Договору ще в 2014 році.

Держсекретар США Майк Помпео оголосив про припинення участі США в Договорі про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), оскільки 2 лютого закінчився термін ультиматуму, який США пред'явили Росії 4 грудня 2018 року. Сполучені Штати пообіцяли вийти з ДРСМД, якщо Росія не повернеться до виконання своїх зобов'язань за договором протягом 60 днів.

США та НАТО вважають, що РФ порушила ДРСМД тим, що створила ракети 9М729. Москва це заперечує. Згідно з даними американської сторони ракета 9М729 здатна пролетіти понад 500 кілометрів, що суперечить ДРСМД.

3 липня президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення участі країни в ДРСМД.