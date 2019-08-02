США офіційно виходять із ядерного договору з Росією

США офіційно виходять із ядерного договору з Росією

Укрінформ
У п'ятницю, 2 серпня, офіційно завершується процес виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

Про це повідомляє Укрінформ.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим та президентом США Рональдом Рейганом у 1987 році. Документ фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

США вперше звинуватили Росію в порушенні Договору ще в 2014 році.

Держсекретар США Майк Помпео оголосив про припинення участі США в Договорі про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), оскільки 2 лютого закінчився термін ультиматуму, який США пред'явили Росії 4 грудня 2018 року. Сполучені Штати пообіцяли вийти з ДРСМД, якщо Росія не повернеться до виконання своїх зобов'язань за договором протягом 60 днів.

США та НАТО вважають, що РФ порушила ДРСМД тим, що створила ракети 9М729. Москва це заперечує. Згідно з даними американської сторони ракета 9М729 здатна пролетіти понад 500 кілометрів, що суперечить ДРСМД.

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У свою чергу 3 липня президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення участі країни в ДРСМД.

Раніше глава МЗС Гайко Маас заявив, що ядерна зброя РФ викликає велике занепокоєння у Європі. Він висловив жаль, що Росія не зробила всього необхідного, аби врятувати ДРСМД.

Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг неодноразово закликав РФ повернутися до дотримання ракетного договору.

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