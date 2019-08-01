США оголосили про чергову відстрочку санкцій проти ядерних проєктів Ірану

США оголосили про чергову відстрочку санкцій проти ядерних проєктів Ірану

Укрінформ
Адміністрація США хоче знову дозволити обмежене міжнародне співробітництво щодо цивільних ядерних проєктів в Ірані.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає DW.

"Ми стежимо за цією ядерною діяльністю дуже, дуже уважно... Це буде коротке 90-денне відтермінування", - заявив Болтон.

Востаннє США продовжували такий дозвіл у травні. Йдеться, зокрема, про деякі проєкти на таких іранських атомних об'єктах як Арак, Фордо і Бушер. Рішення Білого дому дозволить Росії та європейським країнам продовжувати співпрацю з Іраном з метою забезпечення на місцях "цивільного характеру" дій.

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У 2018 році США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди з Іраном. Європейські учасники угоди — Німеччина, Франція і Великобританія — намагаються її зберегти. Після виходу з договору, США почали поетапно запроваджувати санкції щодо Ірану, намагаючись змусити Тегеран переглянути умови ядерної угоди.

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