США оголосили про чергову відстрочку санкцій проти ядерних проєктів Ірану

Адміністрація США хоче знову дозволити обмежене міжнародне співробітництво щодо цивільних ядерних проєктів в Ірані.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає DW.

"Ми стежимо за цією ядерною діяльністю дуже, дуже уважно... Це буде коротке 90-денне відтермінування", - заявив Болтон.

Востаннє США продовжували такий дозвіл у травні. Йдеться, зокрема, про деякі проєкти на таких іранських атомних об'єктах як Арак, Фордо і Бушер. Рішення Білого дому дозволить Росії та європейським країнам продовжувати співпрацю з Іраном з метою забезпечення на місцях "цивільного характеру" дій.

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У 2018 році США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди з Іраном. Європейські учасники угоди — Німеччина, Франція і Великобританія — намагаються її зберегти. Після виходу з договору, США почали поетапно запроваджувати санкції щодо Ірану, намагаючись змусити Тегеран переглянути умови ядерної угоди.