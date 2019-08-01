США ввели санкції проти міністра закордонних справ Ірану

Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило санкції проти міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа.

Про це повідомляє сайт мінфіну США.

«Уся власність та права на власність цієї особи, які розміщені у Сполучених Штатах або контрольовані громадянами США, повинні бути заблоковані, про що має бути сповіщено Управління з контролю за іноземними активами», - йдеться в повідомленні.

При цьому перераховуються численні порушення з боку МЗС Ірану загалом та його співробітників - від втручання у вибори в інших країнах до підкупу іноземних суддів для звільнення членів Корпусу вартових ісламської революції.

«Додатково, всі особи, які братимуть участь у певних транзакціях із залученням зазначеної особи (Джавада Заріфа - ред.) можуть самі потрапити під обмеження. Крім того, будь-яка іноземна фінансова інституція, котра свідомо проводить чи сприяє транзакціям для вказаної особи чи за її дорученням, може підпасти під відповідну регуляцію чи дотичні санкції», - наголошується у рішенні.

«Джавад Заріф, основний речник іранського режиму у світі, провадив нерозважливу політику верховного лідера Ірану. США надсилають чіткий сигнал режиму Ірану, поведінка якого останнім часом є абсолютно неприйнятною», - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Він висловив обурення тим фактом, що поки іранський режим забороняє своїм громадянам користуватися соціальними мережами, Джавад Заріф розповсюджує у них пропаганду та дезінформацію.

Як повідомляв Укрінформ, 24 червня президент США Дональд Трамп видав указ про розширення санкцій проти Ірану, які обмежують доступ Тегерана до міжнародної фінансової системи, а також можливості для розвитку ядерної програми та проведення підривної діяльності в регіоні. Серед осіб, які підпали під санкції, був і верховний лідер Ірану Алі Хаменеї.