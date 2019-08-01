США ввели санкції проти міністра закордонних справ Ірану
Про це повідомляє сайт мінфіну США.
«Уся власність та права на власність цієї особи, які розміщені у Сполучених Штатах або контрольовані громадянами США, повинні бути заблоковані, про що має бути сповіщено Управління з контролю за іноземними активами», - йдеться в повідомленні.
При цьому перераховуються численні порушення з боку МЗС Ірану загалом та його співробітників - від втручання у вибори в інших країнах до підкупу іноземних суддів для звільнення членів Корпусу вартових ісламської революції.
«Додатково, всі особи, які братимуть участь у певних транзакціях із залученням зазначеної особи (Джавада Заріфа - ред.) можуть самі потрапити під обмеження. Крім того, будь-яка іноземна фінансова інституція, котра свідомо проводить чи сприяє транзакціям для вказаної особи чи за її дорученням, може підпасти під відповідну регуляцію чи дотичні санкції», - наголошується у рішенні.
«Джавад Заріф, основний речник іранського режиму у світі, провадив нерозважливу політику верховного лідера Ірану. США надсилають чіткий сигнал режиму Ірану, поведінка якого останнім часом є абсолютно неприйнятною», - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.
Він висловив обурення тим фактом, що поки іранський режим забороняє своїм громадянам користуватися соціальними мережами, Джавад Заріф розповсюджує у них пропаганду та дезінформацію.
Як повідомляв Укрінформ, 24 червня президент США Дональд Трамп видав указ про розширення санкцій проти Ірану, які обмежують доступ Тегерана до міжнародної фінансової системи, а також можливості для розвитку ядерної програми та проведення підривної діяльності в регіоні. Серед осіб, які підпали під санкції, був і верховний лідер Ірану Алі Хаменеї.